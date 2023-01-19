Береговая охрана США отслеживала российское судно-разведчик у Гавайев

11:05 Источник: Lenta.ru

Береговая охрана США в последние недели отслеживала движение российского судна-разведчика у побережья Гавайских островов. Помимо него, там увидели и другие военные корабли под иностранным флагом, пишет Fox News со ссылкой на заявление официальных лиц.

«В рамках наших ежедневных операций мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и возможностей совместных агентств», — заявил глава внешнеполитического ведомства, командующий Дэйв Милн. Lenta.Ru