Береговая охрана США отслеживала российское судно-разведчик у Гавайев
11:05 19.01.2023 Источник: Lenta.ru
Береговая охрана США в последние недели отслеживала движение российского судна-разведчика у побережья Гавайских островов. Помимо него, там увидели и другие военные корабли под иностранным флагом, пишет Fox News со ссылкой на заявление официальных лиц.
«В рамках наших ежедневных операций мы отслеживаем все суда в Тихоокеанском регионе с помощью наземных и воздушных средств и возможностей совместных агентств», — заявил глава внешнеполитического ведомства, командующий Дэйв Милн. Lenta.Ru
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