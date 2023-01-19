В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев и отправить на фронт
11:20 19.01.2023 Источник: Газета.Ru
Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать беженцев с Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию wPolityce.
«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — сказал он.
Генерал напомнил, что в начале 1940-х годов во Франции была создана армия из польских эмигрантов.
«А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт?» — задался вопросом Скжипчак. Газета.Ru
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