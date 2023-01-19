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НОВОСТИ

В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев и отправить на фронт

11:20 19.01.2023 Источник: Газета.Ru

Экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак призвал мобилизовать беженцев с Украины. Об этом он сообщил в интервью изданию wPolityce.

«Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», — сказал он.

Генерал напомнил, что в начале 1940-х годов во Франции была создана армия из польских эмигрантов.

«А почему бы не создать такие украинские войска в Польше и не отправить их на фронт?» — задался вопросом Скжипчак.  Газета.Ru

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