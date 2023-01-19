Немецкие шахматисты за игру с россиянами будут лишаться финансирования - Spiegel

11:32 Источник: Газета.Ru

Немецкие шахматисты, которые играют на турнирах с участием гроссмейстеров из России, будут лишаться государственного финансирования, передает Der Spiegel.

Согласно директиве Министерства внутренних дел Германии, спортсмены любых видов спорта не будут получать финансирование для поездок на соревнования в Россию или Белоруссию, а также не будут производиться выплаты, если спортсмен примет участие в соревнованиях, на которые допущены российские или белорусские спортсмены. Газета.Ru