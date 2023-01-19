Вице-спикер Думы предложила давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ граждан
12:00 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила использовать имущество граждан, покинувших Россию, для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот. Об этом она заявила на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.
«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться», — сказала Кузнецова.
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