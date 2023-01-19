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В России выявили 5 914 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 914 против 5 478 днем ранее. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 29 декабря, когда штаб сообщал о 6 146 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 21 876 336 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки возросло на 40 против 46 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 394 569 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки составило 5 154 против 5 028 днем ранее, до 21 293 221.

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