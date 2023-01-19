КНР готова сотрудничать с РФ для построения более справедливого миропорядка — МИД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай готов углублять стратегическое сотрудничество с Россией для продвижения демократизации международных отношений и построения более справедливого и разумного миропорядка. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай в новом году готов работать с Россией над укреплением стратегических связей и углублением практического сотрудничества, чтобы вносить больший вклад в продвижение демократизации международных отношений, построение более справедливого и разумного международного порядка, содействие построению сообщества с общим будущим для человечества», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что «под стратегическим руководством глав двух государств российско-китайские отношения встали на новый путь гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между странами-соседями».