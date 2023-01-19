КНР готова сотрудничать с РФ для построения более справедливого миропорядка — МИД
12:32 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай готов углублять стратегическое сотрудничество с Россией для продвижения демократизации международных отношений и построения более справедливого и разумного миропорядка. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Китай в новом году готов работать с Россией над укреплением стратегических связей и углублением практического сотрудничества, чтобы вносить больший вклад в продвижение демократизации международных отношений, построение более справедливого и разумного международного порядка, содействие построению сообщества с общим будущим для человечества», — отметил официальный представитель МИД КНР.
Ван Вэньбинь также подчеркнул, что «под стратегическим руководством глав двух государств российско-китайские отношения встали на новый путь гармоничного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между странами-соседями».
НОВОСТИ
- 13:32 19.01.2023
- Депутата в Казахстане исключили из партии за слова в поддержку спецоперации РФ на Украине
- 13:20 19.01.2023
- Судам разрешат расторгать договоры задним числом — Ассоциация юристов России
- 13:05 19.01.2023
- В Москве выявили 2 005 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 19.01.2023
- Проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного конфликта — Медведев
- 12:20 19.01.2023
- РФ закрыла въезд в страну 31 новозеландцу в качестве ответной меры
- 12:05 19.01.2023
- В России выявили 5 914 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:04 19.01.2023
- СберБизнес возглавил рейтинг интернет-банков для предпринимателей
- 12:00 19.01.2023
- Вице-спикер Думы предложила давать жилье сиротам за счет имущества покинувших РФ граждан
- 11:32 19.01.2023
- Немецкие шахматисты за игру с россиянами будут лишаться финансирования - Spiegel
- 11:20 19.01.2023
- В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев и отправить на фронт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать