В Москве выявили 2 005 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 005 против 2 051 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 324 390 случаев заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 749 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 747, до 3 129 224.
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