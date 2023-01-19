В Москве выявили 2 005 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 005 против 2 051 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 324 390 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 749 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 747, до 3 129 224.