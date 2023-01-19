Судам разрешат расторгать договоры задним числом — Ассоциация юристов России
13:20 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительственная комиссия одобрила законопроект, который расширяет полномочия судов по расторжению договоров из-за существенного изменения обстоятельств. Об этом ТАСС в четверг сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
«Подготовленный законопроект направлен на расширение возможностей правовой защиты для участников делового оборота. Предлагаемые нормы позволят судам устанавливать момент, после которого договоры между сторонами в гражданских процессах будут считаться измененными или расторгнутыми», — сказал он.
Груздев напомнил, что, согласно действующему законодательству, если расторжение договора происходит в судебном порядке, то действие договора прекращается с момента вступления в силу судебного решения. «Это значит, что во время разбирательства сторона, чьи права нарушаются, вынуждена выполнять свои обязательства. Данной ситуацией часто пользуются недобросовестные стороны, затягивая процессы. Законопроект исправляет положение», — пояснил председатель правления АЮР.
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