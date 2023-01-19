Депутата в Казахстане исключили из партии за слова в поддержку спецоперации РФ на Украине
13:32 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстанская Демократическая партия «Ак жол» («Светлый путь») исключила из своих рядов депутата Мажилиса (нижней палаты) парламента Азамата Абильдаева, который публично высказался в поддержку проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.
Ранее в интервью одному из СМИ Абильдаев сообщил, что поддерживает действия России на Украине. По его мнению, у власти на Украине находятся «нацисты».
Пленум национального совета «Ак жол» позже рассмотрел высказывания Абильдаева и решил, что они противоречат партийной и депутатской этике. На основании этого было принято решение исключить его из числа членов партии. Кроме того, «Ак жол» направила в Центральную избирательную комиссию письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева.
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