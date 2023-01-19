Власти Украины вывозили на Запад детей-сирот Донбасса, уничтожая все документы — Кузнецова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона незаконно вывозила на Запад детей-сирот из детских домов и домов малютки с территории Донбасса, при этом все документы уничтожались. Об этом в четверг в Кемерове сообщила журналистам вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Остается без ответа вопрос о том, куда вывезены детские сиротские учреждения, начиная с домов малютки и заканчивая сиротскими учреждениями, где находились дети постарше. <…> Накануне освобождения новых территорий Донбасса эти детские сиротские учреждения буквально вывозились полными коллективами, уничтожались документы», — сообщила Кузнецова.

По ее словам, дети сначала перемещались в Западную Украину, а потом, вероятно, направлялись в Европу. Она отметила, что прокуратуры ряда стран выявили факты незаконной передачи таких детей в зарубежные страны. «Это беда, которая пока не замечена международным правозащитным сообществом», — подчеркнула Кузнецова.