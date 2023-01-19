Суд вынес приговор двум подданным Швеции за шпионаж в пользу РФ
14:12 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведский суд вынес приговор двум подданным королевства за шпионаж в пользу РФ, один получил пожизненный срок, другой — девять лет и девять месяцев. Об этом в четверг сообщила газета «Афтонбладет».
По данным издания, речь идет о двух братьях 42 и 35 лет — Пеймане и Паяме Киа. Согласно обвинительному заключению, они получили доступ к информации благодаря работе старшего брата в службе безопасности и вооруженных силах и добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России, пишет газета.
НОВОСТИ
- 15:12 19.01.2023
- Болельщики с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева по ходу матча Australian Open
- 15:00 19.01.2023
- Чем раньше Киев будет готов учесть требования Москвы, тем лучше для него, считает Песков
- 14:32 19.01.2023
- Москва проверяет сообщения о поставках снарядов с территории Израиля на Украину — посол РФ
- 14:00 19.01.2023
- Власти Украины вывозили на Запад детей-сирот Донбасса, уничтожая все документы — Кузнецова
- 13:32 19.01.2023
- Депутата в Казахстане исключили из партии за слова в поддержку спецоперации РФ на Украине
- 13:20 19.01.2023
- Судам разрешат расторгать договоры задним числом — Ассоциация юристов России
- 13:05 19.01.2023
- В Москве выявили 2 005 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 19.01.2023
- Проигрыш ядерной державы в войне может спровоцировать начало ядерного конфликта — Медведев
- 12:32 19.01.2023
- КНР готова сотрудничать с РФ для построения более справедливого миропорядка — МИД
- 12:20 19.01.2023
- РФ закрыла въезд в страну 31 новозеландцу в качестве ответной меры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать