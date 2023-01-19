Суд вынес приговор двум подданным Швеции за шпионаж в пользу РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведский суд вынес приговор двум подданным королевства за шпионаж в пользу РФ, один получил пожизненный срок, другой — девять лет и девять месяцев. Об этом в четверг сообщила газета «Афтонбладет».

По данным издания, речь идет о двух братьях 42 и 35 лет — Пеймане и Паяме Киа. Согласно обвинительному заключению, они получили доступ к информации благодаря работе старшего брата в службе безопасности и вооруженных силах и добыли около 100 документов для того, чтобы передать их России, пишет газета.