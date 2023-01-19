Москва проверяет сообщения о поставках снарядов с территории Израиля на Украину — посол РФ
14:32 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия проверяет информацию в СМИ о поставках американских снарядов с территории Израиля на Украину, попросит израильских коллег обсудить эту тему. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в четверг в ходе дискуссии «Новое правительство Израиля: куда качнется внешнеполитический маятник?» на площадке клуба «Валдай».
«Что касается поставок вооружений, тут [газета] „Нью-Йорк таймс“ (The New York Times, NYT) на днях разразилась материалом — я сейчас уже с меньшим интересом и доверием отношусь к материалам, которые публикуются в этой некогда весьма уважаемой газете, сейчас она как-то немножко пожелтела, — материал о поставках американских снарядов с территории Израиля на Украину. Мы все это дело проверяем и попросим наших израильских коллег по нашим каналам обсудить эту тему», — сказал дипломат.
«Надо все эти сообщения „Нью-Йорк таймс“ делить на очень много, уверен, что там, как всегда, правда соседствует с полуправдой и искажением фактов», — добавил посол.
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