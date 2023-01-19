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НОВОСТИ

Чем раньше Киев будет готов учесть требования Москвы, тем лучше для него, считает Песков

15:00 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чем раньше режим в Киеве проявит готовность учитывать требования Москвы, тем лучше для Украины.

«Чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что и Россия, и [президент РФ Владимир] Путин есть и будут и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков в четверг журналистам.

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