15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чем раньше режим в Киеве проявит готовность учитывать требования Москвы, тем лучше для Украины.

«Чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что и Россия, и [президент РФ Владимир] Путин есть и будут и что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков в четверг журналистам.