Болельщики с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева по ходу матча Australian Open
15:12 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский теннисист Андрей Рублев столкнулся с оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков, вывесивших украинский флаг по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч россиянина против финна Эмиля Руусувуори прошел в четверг в Мельбурне.
Рублев вышел в третий круг турнира, обыграв Руусувуори со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В начале второго сета болельщики, сидевшие в первом ряду за спиной главного арбитра встречи, стали размахивать украинским флагом. Рублев подошел к судье и попросил вмешаться в ситуацию.
«Я не против флага, с ним все в порядке, но пусть они не говорят мне плохих слов при смене сторон», — сказал Рублев.
НОВОСТИ
- 11:20 19.01.2023
- В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев и отправить на фронт
- 11:05 19.01.2023
- Береговая охрана США отслеживала российское судно-разведчик у Гавайев
- 11:00 19.01.2023
- ВС Украины используют промышленные беспилотники для доставки боеприпасов — офицер спецназа
- 09:00 19.01.2023
- США могут предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму - NYT
- 23:00 18.01.2023
- США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ
- 15:32 18.01.2023
- Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
- 10:05 18.01.2023
- США поставляют на Украину 155-мм снаряды со своих складов в Израиле — NYT
- 14:12 17.01.2023
- Песков не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта
- 11:00 17.01.2023
- Под Саратовом расчеты С-400 отразили воздушную атаку условного противника
- 10:00 17.01.2023
- Британский военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать