Болельщики с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева по ходу матча Australian Open

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский теннисист Андрей Рублев столкнулся с оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков, вывесивших украинский флаг по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч россиянина против финна Эмиля Руусувуори прошел в четверг в Мельбурне.

Рублев вышел в третий круг турнира, обыграв Руусувуори со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В начале второго сета болельщики, сидевшие в первом ряду за спиной главного арбитра встречи, стали размахивать украинским флагом. Рублев подошел к судье и попросил вмешаться в ситуацию.

«Я не против флага, с ним все в порядке, но пусть они не говорят мне плохих слов при смене сторон», — сказал Рублев.