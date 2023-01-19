0
0
4
НОВОСТИ

Болельщики с флагом Украины оскорбляли теннисиста Рублева по ходу матча Australian Open

15:12 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский теннисист Андрей Рублев столкнулся с оскорблениями в свой адрес со стороны болельщиков, вывесивших украинский флаг по ходу матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч россиянина против финна Эмиля Руусувуори прошел в четверг в Мельбурне.

Рублев вышел в третий круг турнира, обыграв Руусувуори со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В начале второго сета болельщики, сидевшие в первом ряду за спиной главного арбитра встречи, стали размахивать украинским флагом. Рублев подошел к судье и попросил вмешаться в ситуацию.

«Я не против флага, с ним все в порядке, но пусть они не говорят мне плохих слов при смене сторон», — сказал Рублев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.01.2023
В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев и отправить на фронт
0
102
11:05 19.01.2023
Береговая охрана США отслеживала российское судно-разведчик у Гавайев
0
92
11:00 19.01.2023
ВС Украины используют промышленные беспилотники для доставки боеприпасов — офицер спецназа
0
95
09:00 19.01.2023
США могут предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму - NYT
0
121
23:00 18.01.2023
США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ
0
211
15:32 18.01.2023
Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
0
273
10:05 18.01.2023
США поставляют на Украину 155-мм снаряды со своих складов в Израиле — NYT
0
313
14:12 17.01.2023
Песков не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта
0
495
11:00 17.01.2023
Под Саратовом расчеты С-400 отразили воздушную атаку условного противника
0
552
10:00 17.01.2023
Британский военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства
0
523

Возврат к списку