Европарламент принял резолюцию о создании «трибунала» по Украине

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине. Соответствующая резолюцию, которая не имеет юридической силы, принята в четверг на сессии ЕП в Страсбурге.

В документе ЕП призывает к «созданию трибунала по делу об агрессии против Украины». За резолюцию проголосовали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 воздержались.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако широко используются в медийной и политической среде ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций.

