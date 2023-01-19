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НОВОСТИ

Доля евро в международных расчетах снижается второй год подряд

16:00 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля евро в международных расчетах в декабре 2022 года составила 36,34%. Ранее, на конец 2021 года, эта доля составляла 36,65%, а в декабре 2020 — 36,7%. При этом евро остается второй по популярности международной валютой после доллара США, следует из данных международной системы SWIFT.

Доля доллара США в международных расчетах с декабря 2021 года по декабрь 2022 увеличилась с 40,51% до 41,89%. Замыкает тройку лидеров британский фунт — его доля выросла с 5,89% до 6,08%. На четвертом месте в рейтинге располагается японская иена — ее доля за год увеличилась с 2,58% до 2,88%, что позволило ей подняться с пятого места рейтинга.

Замыкает пятерку лидеров китайский юань. По данным международной системы в декабре 2022 года доля юаня в международных расчетах составила 2,15%.

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