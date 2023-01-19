Власти Запорожья выдворили из РФ трех наводчиков обстрелов ВСУ, в том числе по ЗАЭС
16:12 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Запорожской области принудительно выдворили на временно контролируемую Киевом территорию региона трех местных жителей, которые передавали сведения о российских подразделениях Вооруженным силам Украины (ВСУ), передает корр. ТАСС с места событий.
«За дискредитацию органов власти РФ, военно-гражданской администрации Запорожской области, препятствование работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировали социальную обстановку в области, <…> к вам применяется мера наказания в виде принудительного выдворения с территории Запорожской области», — зачитал решение властей региона представитель силовых структур с позывным «Бэтмен».
Сами выдворяемые в своих действиях не раскаиваются. «Работал на Запорожской АЭС, передавал сведения о расположении [российских сил], о технике. <…> Брат предложил [передавать информацию], я сначала колебался, а потом передал ему сведения. <…> Да, могла быть катастрофа [в результате обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ]. Не сожалею, что так произошло», — сказал Николай Назаревич.
Константин Калибиров, которого выдворили, уточнил, что передавал координаты расположения войск РФ через соцсети.
В июле глава Запорожской области Евгений Балицкий (сейчас врио губернатора региона — прим. ТАСС) подписал указ о выдворении за пределы региона граждан, причастных к совершению терактов, и их сообщников. Аналогичные меры применяются за дискредитацию органов власти РФ, а также проявление экстремистской деятельности, создание угрозы общественной безопасности, препятствий работе органов социального обеспечения, военно-гражданской администрации Запорожской области, использование нацистской символики.
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