МИД Ирана заявил, что не признает вхождение в состав РФ новых регионов - СМИ

16:32 Источник: Газета.Ru

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил агентству TRT World.

По его словам, несмотря на тесные отношения с Россией, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов.

Ранее сообщалось, что ряд консерваторов и журналистов в Иране выступают против поставок беспилотников в Россию и настаивают, что Москва является агрессором в конфликте с Украиной. Газета.Ru