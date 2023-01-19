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НОВОСТИ

МИД Ирана заявил, что не признает вхождение в состав РФ новых регионов - СМИ

16:32 19.01.2023 Источник: Газета.Ru

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил агентству TRT World.

По его словам, несмотря на тесные отношения с Россией, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов.

Ранее сообщалось, что ряд консерваторов и журналистов в Иране выступают против поставок беспилотников в Россию и настаивают, что Москва является агрессором в конфликте с Украиной.  Газета.Ru

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