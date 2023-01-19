МИД Ирана заявил, что не признает вхождение в состав РФ новых регионов - СМИ
16:32 19.01.2023 Источник: Газета.Ru
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он сообщил агентству TRT World.
По его словам, несмотря на тесные отношения с Россией, Иран признает суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов.
Ранее сообщалось, что ряд консерваторов и журналистов в Иране выступают против поставок беспилотников в Россию и настаивают, что Москва является агрессором в конфликте с Украиной. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 19.01.2023
- В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев и отправить на фронт
- 11:05 19.01.2023
- Береговая охрана США отслеживала российское судно-разведчик у Гавайев
- 11:00 19.01.2023
- ВС Украины используют промышленные беспилотники для доставки боеприпасов — офицер спецназа
- 09:00 19.01.2023
- США могут предоставить Украине оружие для нанесения ударов по Крыму - NYT
- 23:00 18.01.2023
- США и ФРГ, похоже, ждут, кто первым отправит танки Украине – СМИ
- 15:32 18.01.2023
- Пушилин заявил о продвижении штурмовых бригад в Артемовске
- 10:05 18.01.2023
- США поставляют на Украину 155-мм снаряды со своих складов в Израиле — NYT
- 14:12 17.01.2023
- Песков не комментирует данные о том, что Путин якобы поручил освободить Донбасс до марта
- 11:00 17.01.2023
- Под Саратовом расчеты С-400 отразили воздушную атаку условного противника
- 10:00 17.01.2023
- Британский военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать