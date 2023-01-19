Миссия ОБСЕ на Украине работала в пользу Запада, скрывая реальное положение дел — Лавров

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вела на Украине работу в пользу Запада, утаивая информацию о реальном положении дел. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии.

«В ОБСЕ специальное решение было принято о создании Специальной мониторинговой миссии, которая должна была наблюдать за тем, как на земле выполняются заключенные в минских договоренностях условия прекращения огня, разведение сторон, налаживание мирной жизни, восстановление экономических связей между территорией, которую контролировал киевский режим, и ДНР ЛНР, гуманитарные связи, социальные выплаты и много другое, — сказал он. — Миссия работала откровенно небеспристрастно, работала в пользу той версии событий, которую тщательно выдавало на общее обозрение украинское руководство, и в целом ряде случаев миссия утаивала информацию о реальном положении дел».