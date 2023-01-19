Минфин США принимает экстренные меры в связи с приближением даты превышения предела госдолга

18:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США в четверг начало задействовать чрезвычайные меры для избежания дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга. Об этом говорится в письме, которое глава американского финансового ведомства Джанет Йеллен направила в четверг членам Конгресса США.

«Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые Минфин США начал принимать сегодня», — отмечает Йеллен в послании. Ведомство ранее предупреждало, что США 19 января превысят установленный законом потолок госдолга, установленный на уровне 31,4 трлн долларов.