Минфин США принимает экстренные меры в связи с приближением даты превышения предела госдолга
18:38 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые Минфин США начал принимать сегодня», — отмечает Йеллен в послании. Ведомство ранее предупреждало, что США 19 января превысят установленный законом потолок госдолга, установленный на уровне 31,4 трлн долларов.
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