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НОВОСТИ

В НАТО думают, что весной «русские пойдут в новое наступление»

18:50 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО считает, что стратегические цели России на Украине не изменились и готовит Вооруженные силы Украины к новому российскому наступлению весной. С таким утверждением выступил в четверг глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневной встречи начальников генеральных штабов альянса и стран-партнеров, в том числе Украины.

«В целом, если вы посмотрите на стратегические цели России, они не изменились. Поэтому очень вероятно, что русские пойдут в новое наступление. Это не что-то, что мы точно знаем, но если они не поменяли свои стратегические цели, то наиболее вероятно, что весной произойдет новое наступление. Вот к этому украинцы должны готовиться, это то, о чем они думают, и это то, к чему наша помощь должна их подготовить. Наши страны-члены изучают вместе с украинцами, к чему они должны быть готовы в первую очередь и как их к этому подготовить», — заявил он.

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