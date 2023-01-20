Вечный критик правительства Сергей Глазьев дал кабинету Мишустина высокую оценку

00:06 Источник: НГ-Online

Правительство выдержало "проверку на прочность" с честью, однако теперь важно восстановить рост экономики. Об этом пишет экономист, академик Российской академии наук Сергей Глазьев на страницах «Независимой газеты».

«В эти дни исполняется три года работы правительства Михаила Владимировича Мишустина, приступившего к работе 21 января 2020 года. На его долю выпало два крупнейших за последнюю четверть века социально-экономических потрясения: пандемия, которую сейчас многие называют актом биологической войны, и агрессия стран НАТО с целью разгрома нашей страны. Из тысячи суток его работы едва ли найдется хоть одна спокойная неделя. Кабинет министров выдержал «проверку на прочность» с честью.

Борьба с пандемией коронавируса, потребовавшая мобилизации всех ресурсов здравоохранения, медицинской науки и социальных служб, принятия множества нетривиальных решений, сменилась закрытием основного внешнего рынка России – рынка Европейского союза вместе с арестом валютных активов и началом гибридной войны Запада против России. На все эти вызовы были даны своевременные адекватные ответы»…



Полный текст статьи смотрите здесь: Сергей Глазьев. И масло, и пушки, и вакцины