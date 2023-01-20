США выделили Украине очередной пакет военной помощи объемом $2,5 млрд
09:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты выделили Украины новый пакет военной помощи, объем которого составит 2,5 млрд долларов. Как сообщил в четверг Пентагон, в рамках нового транша Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley («Брэдли») и 90 бронированных машин Stryker («Страйкер»).
Кроме того, США передадут Украине восемь систем ПВО Avenger («Авенджер»), а также дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS («Нейсемс») и реактивных систем залпового огня HIMARS («Хаймарс»).
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