Вопрос поставок танков Украине не был решен на встрече глав МО США и Германии — CNN

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос передачи Украине западных танков не был решен на встрече министра обороны США Ллойда Остина с его германским коллегой Борисом Писториусом в четверг. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники.

По их данным, «несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос поставок танков остается нерешенным» накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Источники телекомпании полагают, что власти Германии «вряд ли изменят свою позицию» по данному вопросу. Как утверждает Си-эн-эн, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства ФРГ.