Вопрос поставок танков Украине не был решен на встрече глав МО США и Германии — CNN
09:05 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос передачи Украине западных танков не был решен на встрече министра обороны США Ллойда Остина с его германским коллегой Борисом Писториусом в четверг. Об этом сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на источники.
По их данным, «несмотря на кампанию по оказанию давления, которую проводит Остин в частном порядке, вопрос поставок танков остается нерешенным» накануне встречи министров обороны западных государств на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Источники телекомпании полагают, что власти Германии «вряд ли изменят свою позицию» по данному вопросу. Как утверждает Си-эн-эн, ряд высокопоставленных представителей американской администрации высказывают недовольство позицией правительства ФРГ.
НОВОСТИ
- 09:32 20.01.2023
- Мирошник не исключил народных волнений в Польше после заявления ее Генштаба про Украину
- 09:20 20.01.2023
- Министр обороны Аргентины призвал Великобританию провести переговоры по Фолклендам
- 09:00 20.01.2023
- США выделили Украине очередной пакет военной помощи объемом $2,5 млрд
- 00:06 20.01.2023
- Вечный критик правительства Сергей Глазьев дал кабинету Мишустина высокую оценку
- 18:50 19.01.2023
- В НАТО думают, что весной «русские пойдут в новое наступление»
- 18:38 19.01.2023
- Минфин США принимает экстренные меры в связи с приближением даты превышения предела госдолга
- 17:40 19.01.2023
- Великобритания поставит Украине дополнительно 600 ракет Brimstone
- 17:12 19.01.2023
- Матч за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет в Казахстане — источник
- 17:00 19.01.2023
- Миссия ОБСЕ на Украине работала в пользу Запада, скрывая реальное положение дел — Лавров
- 16:32 19.01.2023
- МИД Ирана заявил, что не признает вхождение в состав РФ новых регионов - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать