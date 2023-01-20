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Министр обороны Аргентины призвал Великобританию провести переговоры по Фолклендам

09:20 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана в четверг призвал власти Великобритании провести переговоры о статусе спорных Мальвинских (Фолклендских) островов.

«Мы верим в международное право, мы верим в мирное решение конфликтов, и поэтому мы просим о диалоге, чтобы британцы наконец сели за стол переговоров для обсуждения спора о суверенитете Мальвин», — сказал глава ведомства, провожая аргентинских миротворцев, которые присоединятся к Вооруженным силам ООН по поддержанию мира на Кипре. Слова министра приводятся на сайте правительства республики.

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