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Мирошник не исключил народных волнений в Польше после заявления ее Генштаба про Украину

09:32 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не могут противостоять желанию НАТО втянуть страну в конфликт с Россией, однако когда у Украины закончатся ресурсы, такие перспективы могут вызвать в Польше народные протесты. Такое мнение выразил ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, комментируя заявление начальника Генштаба польской армии генерала Раймунда Анджейчака.

В опубликованном в четверг интервью Польскому агентству печати Анджейчак заявил, что Россия по-прежнему располагает большими средствами на ведение военных действий, а Украина теряет ресурсы значительно быстрее «может просто не выдержать этого истощения».

«Чем отчетливее вырисовываются перспективы, что вслед за тухнущей Украиной против России бросят Польшу, тем скорее у польских генералов наступает прозрение. Они понимают несопоставимость собственного гонора и реальных возможностей, а также того, что их готовы отправить на заклание не в общей шеренге НАТО, а индивидуально, когда остальные будут сочувствовать и решать: дать ли танков, или пусть так умирают. Но независимо от прозрения, отвернуть Польша уже не может. И внутренняя и внешняя повестка Польши увязла в украинских событиях и втягивается в нее все глубже. Единственное, что осознание своего незавидного положения может спровоцировать народные волнения внутри Польши», — сказал Мирошник.

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