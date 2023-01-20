Глава ЦРУ сказал Зеленскому, что оказывать помощь в какой-то момент будет сложнее — WP
10:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор ЦРУ США Уильям Бернс провел в конце прошлой недели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой рассказал о шагах, которые Россия якобы может предпринять в рамках специальной военной операции. Об этом сообщила в четверг газета «Вашингтон пост» со ссылкой на свои источники.
По их данным, на встрече, о которой ранее публично не сообщалось, Бернс рассказал Зеленскому о своих «предположениях относительно военных планов России на ближайшие недели и месяцы». Они обсудили вопрос о том, как долго Украина может рассчитывать на военную помощь Запада в связи со снижением уровня поддержки Украины среди американцев. Глава ЦРУ признал, что в какой-то момент помощь Киеву будет оказывать сложнее.
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