Только треть раненных солдат ВСУ выживают из-за несвоевременного оказания помощи — Марочко
10:05 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое из трех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, не выживают в украинских госпиталях из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил военный эксперт, офицер Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
«По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих [ВСУ], получивших ранения, выживает. Порядка 25% из них (выживших — прим. ТАСС) получают инвалидность», — сказал он.
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