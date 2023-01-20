Только треть раненных солдат ВСУ выживают из-за несвоевременного оказания помощи — Марочко

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое из трех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), получивших ранения в зоне проведения специальной военной операции, не выживают в украинских госпиталях из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил военный эксперт, офицер Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих [ВСУ], получивших ранения, выживает. Порядка 25% из них (выживших — прим. ТАСС) получают инвалидность», — сказал он.