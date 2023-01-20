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НОВОСТИ

Назарбаев перенес операцию на сердце

10:20 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

«Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя», — написал Укибай в «Твиттере».

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