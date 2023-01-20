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НОВОСТИ

В ЕС создадут коалицию для оказания давления на ФРГ в вопросе передачи танков Киеву - Politico

11:00 20.01.2023 Источник: Газета.Ru

Несколько стран Европейского союза работают над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Германию в вопросе передачи Украине танков Leopard. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что в ЕС растет разочарование из-за того, что Германия настаивает на том, чтобы США сделали первый шаг в вопросе поставок танков украинской армии.

Как пишет Politico, группа европейских стран может предпринять первые шаги 20 января на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Газета назвала этот шаг частью новой многосторонней кампании США и их союзников, направленной на то, чтобы убедить германские власти изменить свое мнение по вопросу о танках.  Газета.Ru

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