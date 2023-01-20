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НОВОСТИ

В России выявили 6 078 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 6 078, летальных исходов из-за ковида — на 41. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 914 случаев заражения и 40 смертей, всего с начала пандемии — 21 882 414 и 394 610 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 698 против 5 154 днем ранее, до 21 297 919.

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