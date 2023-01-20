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НОВОСТИ

В Москве выявили 2 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 038 против 2 005 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 326 428 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 761 смерть. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 547, до 3 130 771.

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