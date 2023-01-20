Англосаксы скрытно спонсируют ИГ в Афганистане — Кабулов
12:20 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Англосаксы проводят контакты с вооруженной оппозицией и скрытно спонсируют ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в пятницу в эфире телеканала «Россия-24».
«Хуже является то, что кроме контактов с вооруженной оппозицией в Афганистане англосаксы скрытно спонсируют игиловцев, которые заточены против стабильности не только наших партнеров в Центральной Азии и других соседей Афганистана, но и против безопасности России», — сказал он.
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