Песков не смог назвать дат послания, пресс-конференции и прямой линии Путина

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, когда состоятся послание главы государства парламенту, его большая пресс-конференция и прямая линия с россиянами.

«Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.