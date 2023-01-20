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НОВОСТИ

Песков не смог назвать дат послания, пресс-конференции и прямой линии Путина

13:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, когда состоятся послание главы государства парламенту, его большая пресс-конференция и прямая линия с россиянами.

«Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу», — сказал представитель Кремля журналистам в пятницу.

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