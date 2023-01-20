0
0
114
НОВОСТИ

У ВСУ пока есть резерв для восполнения своих больших потерь в Донбассе — Марочко

13:05 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские подразделения несут большие потери в зоне боестолкновений в Донбассе, но у Киева пока еще есть большой резерв из малообученных мобилизованных. Об этом заявил в пятницу подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Потери, которые несет украинская армия, ежедневно восполняются мобилизированными военнослужащими. Они выступают в роли пушечного мяса. Низкообученные. Но, вместе с тем, потери — <…> грубо говоря, в день порядка полутысячи военнослужащих только раненых, которых доставляют в лечебные заведения, не говоря о тех, кто остается на полях сражений. Эти цифры ужасающе огромные. Но мобрезервы еще позволяют украинской армии восполнять все эти потери», — сказал он в эфире «Комсомольская правда».

Он добавил, что, по его данным, за неполную неделю в больницы подконтрольных Киеву территорий поступили Порядка 1,5 тыс. украинских военнослужащих. При этом, по словам Марочко, процент выживаемости среди украинских раненых очень низкий, что связано с несвоевременным оказанием медпомощи и перегруженностью медперсонала.

Он добавил, что эти цифры относятся только к зоне ответственности военных из ЛНР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 20.01.2023
Китай с 6 февраля возобновляет выездной туризм в Россию
0
48
13:32 20.01.2023
Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей
0
80
13:20 20.01.2023
Россия и Туркмения подписали контракты на 150 млрд рублей — МЭР РФ
0
115
13:00 20.01.2023
Песков не смог назвать дат послания, пресс-конференции и прямой линии Путина
0
128
12:32 20.01.2023
На каждого россиянина в 2022 году пришлось по 1,6 терабайта интернет-трафика - исследование
0
152
12:20 20.01.2023
Англосаксы скрытно спонсируют ИГ в Афганистане — Кабулов
0
185
12:05 20.01.2023
Под Херсоном уничтожен расчет ВСУ, обстреливавший Голую Пристань
0
200
12:00 20.01.2023
В Москве выявили 2 038 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
192
11:32 20.01.2023
Финляндия выделит Украине крупнейший пакет военной помощи — Минобороны
0
242
11:20 20.01.2023
В России выявили 6 078 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
234

Возврат к списку