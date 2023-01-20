У ВСУ пока есть резерв для восполнения своих больших потерь в Донбассе — Марочко
13:05 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские подразделения несут большие потери в зоне боестолкновений в Донбассе, но у Киева пока еще есть большой резерв из малообученных мобилизованных. Об этом заявил в пятницу подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Потери, которые несет украинская армия, ежедневно восполняются мобилизированными военнослужащими. Они выступают в роли пушечного мяса. Низкообученные. Но, вместе с тем, потери — <…> грубо говоря, в день порядка полутысячи военнослужащих только раненых, которых доставляют в лечебные заведения, не говоря о тех, кто остается на полях сражений. Эти цифры ужасающе огромные. Но мобрезервы еще позволяют украинской армии восполнять все эти потери», — сказал он в эфире «Комсомольская правда».
Он добавил, что, по его данным, за неполную неделю в больницы подконтрольных Киеву территорий поступили Порядка 1,5 тыс. украинских военнослужащих. При этом, по словам Марочко, процент выживаемости среди украинских раненых очень низкий, что связано с несвоевременным оказанием медпомощи и перегруженностью медперсонала.
Он добавил, что эти цифры относятся только к зоне ответственности военных из ЛНР.
НОВОСТИ
- 14:00 20.01.2023
- Китай с 6 февраля возобновляет выездной туризм в Россию
- 13:32 20.01.2023
- Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей
- 13:20 20.01.2023
- Россия и Туркмения подписали контракты на 150 млрд рублей — МЭР РФ
- 13:00 20.01.2023
- Песков не смог назвать дат послания, пресс-конференции и прямой линии Путина
- 12:32 20.01.2023
- На каждого россиянина в 2022 году пришлось по 1,6 терабайта интернет-трафика - исследование
- 12:20 20.01.2023
- Англосаксы скрытно спонсируют ИГ в Афганистане — Кабулов
- 12:05 20.01.2023
- Под Херсоном уничтожен расчет ВСУ, обстреливавший Голую Пристань
- 12:00 20.01.2023
- В Москве выявили 2 038 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 20.01.2023
- Финляндия выделит Украине крупнейший пакет военной помощи — Минобороны
- 11:20 20.01.2023
- В России выявили 6 078 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать