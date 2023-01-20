У ВСУ пока есть резерв для восполнения своих больших потерь в Донбассе — Марочко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские подразделения несут большие потери в зоне боестолкновений в Донбассе, но у Киева пока еще есть большой резерв из малообученных мобилизованных. Об этом заявил в пятницу подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Потери, которые несет украинская армия, ежедневно восполняются мобилизированными военнослужащими. Они выступают в роли пушечного мяса. Низкообученные. Но, вместе с тем, потери — <…> грубо говоря, в день порядка полутысячи военнослужащих только раненых, которых доставляют в лечебные заведения, не говоря о тех, кто остается на полях сражений. Эти цифры ужасающе огромные. Но мобрезервы еще позволяют украинской армии восполнять все эти потери», — сказал он в эфире «Комсомольская правда».

Он добавил, что, по его данным, за неполную неделю в больницы подконтрольных Киеву территорий поступили Порядка 1,5 тыс. украинских военнослужащих. При этом, по словам Марочко, процент выживаемости среди украинских раненых очень низкий, что связано с несвоевременным оказанием медпомощи и перегруженностью медперсонала.

Он добавил, что эти цифры относятся только к зоне ответственности военных из ЛНР.