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Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей

13:32 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине развивается по восходящей спирали, а вовлечение в него Североатлантического альянса растет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы видим, что он (конфликт — прим. ТАСС) действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности», — констатировал он в ответ на вопрос, можно ли говорить, что пройдена очередная точка эскалации конфликта.

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