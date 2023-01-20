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НОВОСТИ

Кремль следит за попытками США убедить Латинскую Америку дать Украине российское оружие

14:12 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет внимательно отслеживать ситуацию, связанную с попытками США убедить страны Латинской Америки передать Украине вооружения. Об этом журналистам заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал утверждения представителя Пентагона о том, что Вашингтон работает с девятью странами Латинской Америки по вопросу передачи Киеву имеющегося у них российского оружия в обмен на поставки американской техники.

«Здесь очень важно [иметь в виду] правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны. Потому что любые поставки, они, конечно же, обуславливаются определенными обязательствами тех стран, которые получают продукцию военного назначения», — сказал Песков. «Конечно, мы будем очень внимательно это отслеживать», — добавил он.

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