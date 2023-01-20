Демократия США уйдет на «помойку истории», если будет доказан подкуп их СМИ — Захарова

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в случае подтверждения факта получения СМИ Соединенных Штатов денег для корректировки публикуемой ими информации вся демократия этого государства «выбрасывается на помойку истории».

Дипломат обратила внимание на информацию американского телеканала Fox News, в которой утверждается, что финансист Джордж Сорос «в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая журналистов, репортеров, телеведущих и боссов CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post». «Согласно исследованию MRC Business, Сорос потратил не менее 131 млн долларов на то, чтобы 253 СМИ освещали мировые события так, как он хочет», — процитировала Захарова сообщение телеканала Fox News.

«Для США подобное заявление — ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории, — написала дипломат в пятницу в соцсети. — Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства».