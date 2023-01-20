Президент Грузии выступает против восстановления авиасообщения с Россией
16:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает против восстановления авиасообщения с Россией. Глава республики призывает правительство ужесточить условия нахождения россиян в стране, говорится в опубликованном в пятницу заявлении администрации грузинского лидера.
«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», — говорится в заявлении.
Более того, глава государства призывает ввести дополнительные ограничения для россиян, приезжающих в республику.
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