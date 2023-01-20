Немецкая разведка сообщила депутатам Бундестага о крупных потерях ВСУ под Артемовском - Spiegel

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) на этой неделе представила депутатам германского Бундестага доклад, свидетельствующий о трехзначных цифрах потерь украинской армии в районе Артемовска (Бахмута). Об этом в пятницу сообщило издание «Шпигель».

«Федеральная разведывательная служба проинформировала депутатов [Бундестага] о ситуации на секретном совещании на этой неделе. То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки. Согласно анализу, если Бахмут падет, это повлияет на всю линию обороны Украины», — отмечается в публикации германского издания.