Немецкая разведка сообщила депутатам Бундестага о крупных потерях ВСУ под Артемовском - Spiegel
17:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) на этой неделе представила депутатам германского Бундестага доклад, свидетельствующий о трехзначных цифрах потерь украинской армии в районе Артемовска (Бахмута). Об этом в пятницу сообщило издание «Шпигель».
«Федеральная разведывательная служба проинформировала депутатов [Бундестага] о ситуации на секретном совещании на этой неделе. То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки. Согласно анализу, если Бахмут падет, это повлияет на всю линию обороны Украины», — отмечается в публикации германского издания.
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