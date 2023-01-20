У Киева есть «относительно короткое окно», чтобы провести успешное наступление – Глава КНШ США
20:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешняя военная помощь Запада призвана помочь Украине предпринять попытку перейти в наступление на силы России. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции по итогам очередного заседания в Германии западной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники.
«Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, о чем в действительности мы тут и говорим про украинцев, надо не только иметь личный состав, <…> но он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники <…>», — отметил Милли.
По его словам, у Киева и Запада имеется «относительно короткое окно» возможности, чтобы попробовать добиться такой цели.
НОВОСТИ
- 21:50 20.01.2023
- Минюст РФ пополнил список иноагентов певицей, политиками и блогером
- 21:40 20.01.2023
- Изъятие активов РФ может стать началом конца для Швейцарии, как для финансового центра - СМИ
- 21:20 20.01.2023
- В администрации США не советуют Украине начинать наступление, пока не будет поставлено новое вооружение
- 21:00 20.01.2023
- Банк России предполагает некоторый рост ставок на ипотеку в новостройках
- 20:53 20.01.2023
- Туристическую визу в Китай россиянам оформить можно, но не хватает авиарейсов – посол Чжан Ханьхуэй
- 17:40 20.01.2023
- Полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры Украины — энергохолдинг
- 17:12 20.01.2023
- Евросоюз недоволен работой премьера непризнанного Косова — спецпредставитель ЕС
- 17:00 20.01.2023
- Немецкая разведка сообщила депутатам Бундестага о крупных потерях ВСУ под Артемовском - Spiegel
- 16:32 20.01.2023
- МИД Армении отрицает, что через Лачинский коридор перевозились мины в Нагорный Карабах
- 16:12 20.01.2023
- На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать