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У Киева есть «относительно короткое окно», чтобы провести успешное наступление – Глава КНШ США

20:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешняя военная помощь Запада призвана помочь Украине предпринять попытку перейти в наступление на силы России. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на пресс-конференции по итогам очередного заседания в Германии западной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники.

«Чтобы провести успешную наступательную операцию на тактическом и оперативном уровне, о чем в действительности мы тут и говорим про украинцев, надо не только иметь личный состав, <…> но он еще должен быть подготовлен, обучен применению техники <…>», — отметил Милли.

По его словам, у Киева и Запада имеется «относительно короткое окно» возможности, чтобы попробовать добиться такой цели.

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