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НОВОСТИ

В администрации США не советуют Украине начинать наступление, пока не будет поставлено новое вооружение

21:20 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США просят Украину не начинать крупномасштабного наступления до того, как Киев получит обещанные ему ранее вооружения и завершится подготовка военнослужащих ВСУ. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена.

Кроме того, один из источников агентства подчеркнул, что «США придерживаются позиции, которая не предусматривает передачу Украине танков Abrams [„Абрамс“] с учетом спорной ситуации с ФРГ по вопросу поставок этого вида боевой техники». Чиновник подчеркнул, что еще одной из причин такого решения по Abrams является сложность их эксплуатации и высокая стоимость.

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