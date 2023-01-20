0
0
33
НОВОСТИ

Изъятие активов РФ может стать началом конца для Швейцарии, как для финансового центра - СМИ

21:40 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банковские круги Швейцарии опасаются, что их стране как финансовому центру может быть нанесен серьезный урон, если дело дойдет до реализации обсуждаемой на Западе конфискации российских активов, замороженных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщил в пятницу новостной портал «Суиссинфо», являющийся международным подразделением общественной телерадиокомпании Эс-эр-же.

«Идея изъятия средств, замороженных на швейцарских счетах лиц, попавших под санкции, существует уже давно, и она вызывает споры и дискуссии, — пишет „Суиссинфо“. — В швейцарских банковских кругах, например, существуют опасения, что фактическое ограничение гарантий прав собственности может стать началом конца для Швейцарии как международного финансового центра».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 20.01.2023
Минюст РФ пополнил список иноагентов певицей, политиками и блогером
0
47
21:20 20.01.2023
В администрации США не советуют Украине начинать наступление, пока не будет поставлено новое вооружение
0
110
21:00 20.01.2023
Банк России предполагает некоторый рост ставок на ипотеку в новостройках
0
139
20:53 20.01.2023
Туристическую визу в Китай россиянам оформить можно, но не хватает авиарейсов – посол Чжан Ханьхуэй
0
143
20:00 20.01.2023
У Киева есть «относительно короткое окно», чтобы провести успешное наступление – Глава КНШ США
0
183
17:40 20.01.2023
Полностью уничтожено 10% энергетической инфраструктуры Украины — энергохолдинг
0
261
17:12 20.01.2023
Евросоюз недоволен работой премьера непризнанного Косова — спецпредставитель ЕС
0
274
17:00 20.01.2023
Немецкая разведка сообщила депутатам Бундестага о крупных потерях ВСУ под Артемовском - Spiegel
0
337
16:32 20.01.2023
МИД Армении отрицает, что через Лачинский коридор перевозились мины в Нагорный Карабах
0
280
16:12 20.01.2023
На запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий — Рогов
0
328

Возврат к списку