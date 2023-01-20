Изъятие активов РФ может стать началом конца для Швейцарии, как для финансового центра - СМИ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банковские круги Швейцарии опасаются, что их стране как финансовому центру может быть нанесен серьезный урон, если дело дойдет до реализации обсуждаемой на Западе конфискации российских активов, замороженных в связи со специальной военной операцией РФ на Украине. Об этом сообщил в пятницу новостной портал «Суиссинфо», являющийся международным подразделением общественной телерадиокомпании Эс-эр-же.

«Идея изъятия средств, замороженных на швейцарских счетах лиц, попавших под санкции, существует уже давно, и она вызывает споры и дискуссии, — пишет „Суиссинфо“. — В швейцарских банковских кругах, например, существуют опасения, что фактическое ограничение гарантий прав собственности может стать началом конца для Швейцарии как международного финансового центра».