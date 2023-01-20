Минюст РФ пополнил список иноагентов певицей, политиками и блогером

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), депутата Московской городской думы Дарью Беседину и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, следует из материалов министерства.

Кроме того, в реестр включены Антон Устимов (проект «Популярная политика»), Ибрагим Яганов (политик из Карачаево-Черкесии), блогер Вадим Харченко, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» (Новосибирск).