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ООН передергивает факты о черноморской инициативе — МИД РФ

14:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД РФ заявил о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов о черноморской зерновой инициативе. Об этом в субботу говорится в сообщении МИД РФ о реализации стамбульских договоренностей.

«В связи с опубликованным секретариатом ООН сообщением для СМИ о черноморской инициативе вынуждены выступить с ответным комментарием. Речь, по сути, идет о манипуляции и передергивании фактов, что требует предоставления реальных данных и оценок со стороны России как участницы (в отличие от ООН) обоих заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 г. соглашений», — указали в министерстве.

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