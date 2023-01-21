ООН передергивает факты о черноморской инициативе — МИД РФ
14:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД РФ заявил о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов о черноморской зерновой инициативе. Об этом в субботу говорится в сообщении МИД РФ о реализации стамбульских договоренностей.
«В связи с опубликованным секретариатом ООН сообщением для СМИ о черноморской инициативе вынуждены выступить с ответным комментарием. Речь, по сути, идет о манипуляции и передергивании фактов, что требует предоставления реальных данных и оценок со стороны России как участницы (в отличие от ООН) обоих заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 г. соглашений», — указали в министерстве.
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