Украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2 — Минобороны Украины

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские танкисты приступят к обучению для использования немецких танков Leopard 2 («Леопард 2»). Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют „Леопардами“, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей, — сказал в интервью украинской службе „Голоса Америки“ (признано в РФ СМИ-иноагентом). — С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме после проведения внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на „Леопардах 2“ для украинских экипажей».

По словам Резникова, договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польше и Великобритании.