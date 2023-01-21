Украинские танкисты начнут обучение на немецких танках Leopard 2 — Минобороны Украины
17:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские танкисты приступят к обучению для использования немецких танков Leopard 2 («Леопард 2»). Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Имеем прорыв — это возможность для стран, которые владеют „Леопардами“, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей, — сказал в интервью украинской службе „Голоса Америки“ (признано в РФ СМИ-иноагентом). — С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться. Я надеюсь, что Германия в спокойном режиме после проведения внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков. Я оптимистично на это смотрю, потому что первый шаг сделан: начнем обучающие программы на „Леопардах 2“ для украинских экипажей».
По словам Резникова, договоренности об обучении достигнуты благодаря инициативе Польше и Великобритании.
НОВОСТИ
- 17:30 21.01.2023
- Марш «Это не наша война» против втягивания Польши в конфликт на Украине проходит в Варшаве
- 16:00 21.01.2023
- В Москве выявили 1 921 случай заражения коронавирусом за сутки
- 15:00 21.01.2023
- Медведев назвал войну с нацистами на Украине и в Европе «новой Отечественной»
- 14:00 21.01.2023
- ООН передергивает факты о черноморской инициативе — МИД РФ
- 13:00 21.01.2023
- ВСУ за сутки обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области
- 12:30 21.01.2023
- За публичную дискредитацию ВС РФ нужно лишать госнаград и почетных званий — депутат Думы
- 12:00 21.01.2023
- В России выявили 6 014 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:30 21.01.2023
- Анкара отменила визит в Турцию главы Минобороны Швеции из-за демонстраций в Стокгольме
- 11:00 21.01.2023
- Илон Маск счел «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать удары по Крыму
- 10:30 21.01.2023
- США намерены ввести два отдельных потолка цен на российские нефтепродукты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать