Марш «Это не наша война» против втягивания Польши в конфликт на Украине проходит в Варшаве
17:30 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники марша «Это не наша война», которые выступают против втягивания Польши и поляков в конфликт на Украине, вышли в субботу на улицы польской столицы.
Как указали организаторы акции в распространенном приглашении присоединиться к шествию, польские политики и СМИ «без устали пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны». «Патриотическое движение земляков-товарищей, помня в особенности о нашей трагической истории 1939–1945 гг., решительно протестует против военной риторики. В Польше должен быть мир, а те, кто подталкивает нас принять участие в чужой войне, должны понести ответственность», — отметили они.
Участники акции пришли в центр Варшавы с флагами Польши и транспарантами: «Это не наша война», «Стоп американизации Польши», «Мы хотим жить в мире».
Колонна протестующих отправилась улицами польской столицы к Замковой площади в исторической части города.
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