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НОВОСТИ

МИД РФ назвал лицемерным заявление Борреля с критикой выступления Лаврова

18:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля с критикой приведенного главой МИД РФ Сергеем Лавровым сравнения политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля относительно приведенного министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции 18 января с. г. сравнения политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями Адольфа Гитлера звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на „цветущий сад“, в котором проживает „миллиард граждан ЕС и США“, и наступающие на него „джунгли“, а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима», — указали в министерстве.

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