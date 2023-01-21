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Карл III не будет одеваться по моде XVII века на церемонии коронации — СМИ

19:00 21.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III не будет одеваться в шелковые чулки с бриджами по моде XVII века на предстоящей церемонии коронации. Как сообщает в субботу газета «Сан», вместо этого монарх наденет военную форму адмирала Королевских ВМС Великобритании.

«Хотя некоторые из слишком длинных элементов коронации решили опустить или осовременить, король был готов надеть бриджи с чулками. Однако старшие советники настояли, что надевать их не следует, так что вместо этого он будет на церемонии в военной форме, — заявил знакомый с ситуацией источник издания. — В основном это связано с необходимостью сделать коронацию более соответствующей духу времени и избавиться от архаики. Они (окружение Карла III — прим. ТАСС) считают, что появление 74-летнего короля в чулках и бриджах в 2023 году будет выглядеть слишком старомодно, и, вероятно, они правы».

Как указывает «Сан», дед, прадед и прапрадед нынешнего монарха — короли Георг VI (1936-1952), Георг V (1865-1936) и Эдуард VII (1841-1910) — в ходе коронации были одеты по моде на тот момент трехвековой давности. Тогда церемония также предполагала смену нескольких облачений монарха в соответствии с коронационным уставом XIV века Liber Regalis, от чего, по данным британских СМИ, на этот раз тоже было решено отказаться.

Монарха и его супругу королеву-консорта Камиллу будут короновать 6 мая — через 8 месяцев после смерти Елизаветы II. Церемония состоится в Вестминстерском аббатстве, но приглашены на нее будут только 2 тыс. человек, а не 8 тыс., как в ходе предыдущей церемонии, состоявшейся в 1953 году. Британские газеты многократно отмечали, что Карл III намерен сделать церемониал гораздо менее пышным, а масштабы торжеств более скромными, среди прочего чтобы избежать упреков в чрезмерных расходах для бюджета страны на фоне тяжелой ситуации в экономике.

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