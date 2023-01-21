Додон назвал опасными призывы президента Молдавии к вхождению в НАТО

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал опасными призывы действующего президента республики Майи Санду к вхождению в НАТО. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале в субботу интервью Санду газете «Политико».

«Санду продолжает втягивать Молдову в НАТО, вопреки прописанному в конституции нейтралитету. <…> Она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы. Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения, и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России», — написал Додон.